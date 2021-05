Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 23 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Corriere : In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso d... - Agenzia_Ansa : Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo… - Corriere : La California riapre, dal 15 giugno addio al distanziamento - bizcommunityit : Coronavirus, operatori sanitari russi in Italia torneranno a casa da domani #forex - EmmeReports : Covid19: aggiornamento del 22 maggio 2021 -