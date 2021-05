Coronavirus, bollettino 22 maggio: 4.717 contagi e 125 morti (Di sabato 22 maggio 2021) La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni Continua a calare la curva epidemica nel nostro Paese, frutto delle restrizioni messe in campo negli ultimi mesi e della campagna vaccinale che procede a pieno ritmo. Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato poco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 22 maggio 2021) La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimoda Covid-19: le ultime su, decessi e guarigioni Continua a calare la curva epidemica nel nostro Paese, frutto delle restrizioni messe in campo negli ultimi mesi e della campagna vaccinale che procede a pieno ritmo. Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato poco L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso del 2021 - paoloangeloRF : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 decessi nelle ultime 24 ore - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 22 maggio - mieno : RT @Corriere: In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso d... - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 decessi nelle ultime 24 ore -