Convocati Spezia per la Roma: prima volta per due giovani

Convocati Spezia: la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per il match contro la Roma. Prima volta per i giovani Bertola e Pietra.

PORTIERI: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.
DIFENSORI: Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Erlic, Ismajli, Bertola, Vignali.
CENTROCAMPISTI: Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Pietra, Leo Sena.
ATTACCANTI: Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo.

