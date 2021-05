Convocati Juventus, la lista ufficiale: 2 assenze a centrocampo per Pirlo (Di sabato 22 maggio 2021) Convocati Juventus – Non ci sono alternative alla vittoria per la squadra di Pirlo, che deve vincere sul campo dei rossoblù e sperare che almeno una delle rivali Napoli e Milan non facciano bottino pieno nei loro match. La Juventus insomma non è padrona del proprio destino, deve sperare in un passo falso delle altre. Concentrazione massima e autostima decisamente in risalita dopo il successo a metà settimana contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. Convocati Juventus, la lista di Pirlo Nessun assenza pesante per Pirlo. Nell’elenco manca Bentancur, che deve scontare una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato nell’ultimo turno. Non c’è nemmeno l’acciaccato Ramsey, per il quale si parla di addio a fine stagione. Per il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 maggio 2021)– Non ci sono alternative alla vittoria per la squadra di, che deve vincere sul campo dei rossoblù e sperare che almeno una delle rivali Napoli e Milan non facciano bottino pieno nei loro match. Lainsomma non è padrona del proprio destino, deve sperare in un passo falso delle altre. Concentrazione massima e autostima decisamente in risalita dopo il successo a metà settimana contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia., ladiNessun assenza pesante per. Nell’elenco manca Bentancur, che deve scontare una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato nell’ultimo turno. Non c’è nemmeno l’acciaccato Ramsey, per il quale si parla di addio a fine stagione. Per il ...

Advertising

CinqueNews : I convocati di Pirlo per Bologna-Juventus: out Ramsey, si rivede Fagioli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per il Bologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per il Bologna - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per il Bologna - apetrazzuolo : JUVENTUS - I 22 convocati di Pirlo per il Bologna -