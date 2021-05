Contagi e morti, il bollettino non mente: verso la tregua estiva? Quanti italiani sono stati vaccinati (Di sabato 22 maggio 2021) Continua a migliorare costantemente la situazione epidemiologica dell'Italia. E lo si nota anche dal fatto che gli argomenti di discussione stanno repentinamente cambiando: adesso si parla soprattutto di vaccino in vacanza e green pass, segno che le cose stanno realmente migliorando, anche grazie all'avvento dell'estate che aveva rappresentato un periodo di tregua anche l'anno scorso. Il bollettino di oggi, 22 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.717 Contagiati, 12.633 guariti e 125 morti. I tamponi analizzati sono 286.603 con il tasso di positività rilevato all'1,6 per cento (-0,3). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta abbassando sempre di più: oggi il saldo dei ricoverati in reparti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Continua a migliorare costantela situazione epidemiologica dell'Italia. E lo si nota anche dal fatto che gli argomenti di discussione stanno repentinacambiando: adesso si parla soprattutto di vaccino in vacanza e green pass, segno che le cose stanno realmigliorando, anche grazie all'avvento dell'estate che aveva rappresentato un periodo dianche l'anno scorso. Ildi oggi, 22 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.717ati, 12.633 guariti e 125. I tamponi analizzati286.603 con il tasso di positività rilevato all'1,6 per cento (-0,3). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta abbassando sempre di più: oggi il saldo dei ricoverati in reparti ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - mattino5 : 'Abbiamo sentito voci, al momento delle aperture, che ci promettevano sciagure, ora siamo al 17 maggio e abbiamo me… - gabrieligm : La riapertura è stata un rischio calcolato ed è stato calcolato bene, con contagi e morti in netta diminuzione. G… - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #22maggio #Coronavirus #Covid_19 - 24emilia : Covid Emilia: 11 morti, +340 casi su 25.228 tamponi, 1,3%. Reggio: 2 decessi e +62 contagi | 24Emilia -