Contador in lacrime davanti alla tv. "Vado da Pinto a Milano in bici!" (Di sabato 22 maggio 2021) La Eolo - Kometa di Lorenzo Fortunato è nata grazie all'iniziativa di Alberto Contador e Ivan Basso. E al primo colpo in un grande giro ha conquistato una tappa mitica. Due campioni, due vincitori del ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) La Eolo - Kometa di Lorenzo Fortunato è nata grazie all'iniziativa di Albertoe Ivan Basso. E al primo colpo in un grande giro ha conquistato una tappa mitica. Due campioni, due vincitori del ...

CONTADOR E LA GIOIA INFINITA: «VADO DA PINTO A MILANO IN BICI! TUTTOBICIWEB.it Giro d'Italia 2021, Davide Cimolai: "Sono deluso per aver perso una grande opportunità" Davide Cimolai è stato il migliore degli azzurri nella terza tappa del Giro d'Italia 2021. "Sono deluso perché ho perso l'opportunità di vincere una tappa al Giro! Cimolai ha ammesso che la tappa odie ...

