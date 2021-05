Consigli Fantacalcio 38^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di sabato 22 maggio 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 38^ Giornata di Serie A che inizierà con gli anticipi Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 38^ Giornata di Serie A: Cagliari-Genoa. Penultimo turno di campionato che scatta con gli anticipi pressoché inutili del sabato sera. Ma non per i fantallenatori che in queste sfide potranno scovare punti preziosi. Tra i sardi gli uruguagi Godin e Nandez sono carichi a molla, il Ninja Nainggolan vuole chiudere in bellezza, Joao Pedro e Pavoletti opzioni valide. Lykogiannis, Marin e l’ideuzza Simeone per fare il botto. Nel Grifone si può sempre fare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 38^diA che inizierà con gli anticipi Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 38^diA: Cagliari-Genoa. Penultimo turno di campionato che scatta con gli anticipi pressoché inutili del sabato sera. Ma non per i fantallenatori che in queste sfide potranno scovare punti preziosi. Tra i sardi gli uruguagi Godin e Nandez sono carichi a molla, il Ninja Nainggolan vuole chiudere in bellezza, Joao Pedro e Pavoletti opzioni valide. Lykogiannis, Marin e l’ideuzza Simeone per fare il botto. Nel Grifone si può sempre fare ...

