Conferenza stampa Pirlo: «Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan»

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

COME STA VIVENDO – «Ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan e ci siamo rialzati, anche i risultati ci hanno dato modo di rivivere. Dobbiamo pensare prima a noi stessi, cercando di vincere, poi vedere cosa succede negli altri campi. La pressione c'è, come c'è sempre stata, ma siamo tranquilli. Le vittorie ti danno adrenalina e dobbiamo cavalcare questo momento».

EQUILIBRIO CON KULUSEVSKI – «Pentito no, anche perché Kulusevski ha quasi sempre giocato per tutta la stagione».

