Conferenza stampa Pioli: «Meritiamo la Champions. Ibra verrà con noi» (Di sabato 22 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, suona la carica in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. CLASSIFICA – «La classifica finale darà il verdetto, abbiamo parlato di tutto l’anno di partita della svolta, e sarà quella di domani. La squadra è motivata, sarà pronta per dare il massimo. Settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi è stata trasformata in concentrazione ed voglia, emozione, determinazione e anche tensione, siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile». PERCHE’ IL MILAN MERITA LA Champions – «Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamo l’Atalanta che meritatamente è andata in Champions, ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Stefano, allenatore del Milan, suona la carica inalla vigilia della gara contro l’Atalanta Stefanoha parlato inalla vigilia di Atalanta-Milan. CLASSIFICA – «La classifica finale darà il verdetto, abbiamo parlato di tutto l’anno di partita della svolta, e sarà quella di domani. La squadra è motivata, sarà pronta per dare il massimo. Settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente, poi è stata trasformata in concentrazione ed voglia, emozione, determinazione e anche tensione, siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile». PERCHE’ IL MILAN MERITA LA– «Abbiamo dimostrato di essere forti, affrontiamo l’Atalanta che meritatamente è andata in, ma ...

