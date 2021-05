Conferenza stampa Percassi | «Milan | daremo il massimo Meritato tutto sul campo»

(Di sabato 22 maggio 2021) Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, parla inal posto di Gasperini alla vigilia delLucaparla inalla vigilia della gara contro il. Cambio di programma dato che tutti si attendevano Gian Piero Gasperini. CAMBIO DI PROGRAMMA – «Ho chiesto personalmente al mister di fare io laal nome della società, dopo la gara di Genova e quella con la Juve non avevamo parlato. Ci sembrava giusto farlo oggi, di fronte a un’ennesima stagione giocata a livello straordinario. Vogliamo ringraziare tutti di cuore per quanto fatto, mister, giocatori. Hanno fatto qualcosa di straordinario». BILANCIO – «Siamo arrivati ai quarti col PSG, siamo arrivati in finale di coppa ...

FBiasin : Annullata la conferenza stampa di #Gasperini, al suo posto ha parlato il vice #Pirlo. - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #SpeziaRoma - LukeFenek : RT @SimoneCristao: Ad un'ora dalla conferenza di Gasperini, l'Atalanta annulla tutto e parlerà alla stampa l'ad Luca Percassi #AtalantaMil… - paolovarsi1 : -

