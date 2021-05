Conferenza stampa Nicola | «Salvezza non scontata | dobbiamo far meglio»

(Di sabato 22 maggio 2021) Davideha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento: ecco le sue dichiarazioni Davideha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento. BENEVENTO – «E’ la partita più importante. Raggiunto obiettivo, me ne pongo un altro: vogliamo agganciare altre squadre e giocare con entusiasmo. E’ il momento di porsi un altro obiettivo, domani vorremmo giocare da Toro». PERIODO AL TORO – «In quattro mesi, non c’è stato un giorno in cui non abbia voluto ottenere il risultato. Dietro c’è un grande lavoro, sono orgoglioso e soddisfatto. Sono soddisfatto per il lavoro che mi è stato chiesto, ma non sono soddisfatto se questo è il nostro lavoro: primo obiettivo centrato, il secondo è quello di domani. E il terzo, finito il ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #SpeziaRoma - carlogubi : “Riconoscere lo Stato di Palestina: la sua urgenza, le sue ragioni”: il 24 maggio conferenza stampa - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: L'isola d'#Ischia è covid free: l'annuncio del presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza st… - calciotoday_it : ??? 'Io mi riconfermerei' ???Tra futuro e match di domani, le parole di Andrea #Pirlo alla vigilia di #BolognaJuve… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Calcio News 24

Oltre all'intervento per la tregua in Medio Oriente, il presidente democratico degli Stati Uniti si è dedicato alla penisola coreana inalla Casa Bianca con il presidente della ...Apre la, il presidente Saverio Sticchi Damiani e spiega il perché dell'esonero: " Abbiamo deciso in queste ore si sollevare dall'incarico mister Corini, decisione non presa dopo l'...La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Bologna-Juventus La Juventus si gioca tutto in novanta minuti, dopo la conquista della Coppa Italia mercoledì scorso in finale contro l'Atalanta. I ...Roma, 22 mag. (askanews) - L'amministrazione Biden comincia a mostrare i suoi programmi diplomatici. Oltre all'intervento per la tregua in ...