Conferenza stampa Juric: «Ho parlato con Setti. Contatti con altri club» (Di sabato 22 maggio 2021) Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Le sue parole. STAGIONE – «Con tutta serenità, dico bellissimo. Mi sono trovato in situazioni di difficoltà che due o tre anni fa non sarei riuscito a gestire, invece siamo riusciti a restare lucidi, concentrandoci sulle cose concrete. È stato un anno di crescita, di consapevolezza, su come comportarsi in certe situazioni». SQUADRA PIU' SORPRENDENTE – «Per me l'Atalanta. Guardando anche il budget, le possibilità che hanno, riescono comunque ad essere superiori agli altri». CRESCITA – «Siamo cresciuti, ma si sono scoperte ...

