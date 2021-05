Conferenza stampa Italiano | «Salvezza regalo al popolo spezzino»

(Di sabato 22 maggio 2021) Vincenzoha parlato inalla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato inalla vigilia della sfida contro la Roma.– «Spezia-Torino è stata una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo lavorato forte ogni settimana sapendo che se avessimo abbassato concentrazione ed attenzione non avremmo ottenuto quello che alla fine penso sia meritato, questa permanenza nella categoria. Questo è unfatto al, ci tenevamo anche per non averli mai avuti allo stadio. E’ una grossa soddisfazione, una grossa felicità, e adesso ci ...

Advertising

FBiasin : Annullata la conferenza stampa di #Gasperini, al suo posto ha parlato il vice #Pirlo. - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - acmilan : ??? #AtalantaMilan ??? Segui LIVE sulla nostra App, la conferenza stampa del Mister alla vigilia dell'ultima giornata… - k0dawari : RT @capulliarianna: In Giappone un treno ha fatto un minuto di ritardo e hanno quasi licenziato il dipendente, fatto una conferenza stampa… - koki5_3 : RT @acmilan: ??? #AtalantaMilan ??? Segui LIVE sulla nostra App, la conferenza stampa del Mister alla vigilia dell'ultima giornata di #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore dello Spezia , parla inprima della partita con la Roma : 'Spezia - Torino è stata una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo ...Dentro o fuori . Vittoria o fallimento. Senza appello. Il Milan va a Bergamo, sul campo più difficile della serie A, per battere l' Atalanta e tornare in Champions dopo sette anni. 'Siamo motivati', ...I tassi di crescita varieranno tra i Paesi ma tutti gli Stati - ha affermato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Lisbona ...Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa.