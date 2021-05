Conferenza stampa Fonseca: «Roma, un vanto per me. C’è stato rispetto» (Di sabato 22 maggio 2021) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso anche sul suo addio Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Roma. DENTRO O FUORI PER L’EUROPA – «Ci siamo allenati bene questa settimana. Mi sembra che i giocatori siano motivati, tutti qui sappiamo che è importante vincere e arrivare in Europa per il prossimo anno, per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita». RICORDO IN DUE ANNI – «E’ difficile dire un momento. Penso che il più bello che ho creato qui è la relazione con le persone e con i tifosi. Penso sia stato un rapporto di grande rispetto. I risultati sono importanti, ma anche il rapporto con le persone lo è. E’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Pauloha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso anche sul suo addio Pauloha parlato inalla vigilia di Spezia-. DENTRO O FUORI PER L’EUROPA – «Ci siamo allenati bene questa settimana. Mi sembra che i giocatori siano motivati, tutti qui sappiamo che è importante vincere e arrivare in Europa per il prossimo anno, per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita». RICORDO IN DUE ANNI – «E’ difficile dire un momento. Penso che il più bello che ho creato qui è la relazione con le persone e con i tifosi. Penso siaun rapporto di grande. I risultati sono importanti, ma anche il rapporto con le persone lo è. E’ ...

