Concorsopoli Asl di Latina, il presidente della commissione alla candidata: “Mi mandi un Whatsapp con quello che le posso chiedere” (Di sabato 22 maggio 2021) “Lei non si preoccupi ci penso io, lei basta che mi dice l’argomento”. Claudio Rainone, dirigente dell’Asl di Latina, si rivolgeva così a una candidata al posto di amministrativo bandito dalle Aziende sanitarie locali in una telefonata intercettata nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati, che venerdì ha portato agli arresti domiciliari lo stesso Rainone e il funzionario dell’azienda sanitaria laziale Mario Graziano Esposito, con le accuse di falsità ideologica in atti pubblici e rivelazione di segreti di ufficio, entrambi in forma aggravata, per due concorsi pubblici per collaboratori e assistenti amministrati che erano stati indetti rispettivamente nel settembre 2019 e nel dicembre 2020. Il giorno dopo aver svolto il concorso, l’8 ottobre dello scorso anno, la candidata telefona a Rainone, che la rassicura: “Lei è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) “Lei non si preoccupi ci penso io, lei basta che mi dice l’argomento”. Claudio Rainone, dirigente dell’Asl di, si rivolgeva così a unaal posto di amministrativo bandito dalle Aziende sanitarie locali in una telefonata intercettata nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati, che venerdì ha portato agli arresti domiciliari lo stesso Rainone e il funzionario dell’azienda sanitaria laziale Mario Graziano Esposito, con le accuse di falsità ideologica in atti pubblici e rivelazione di segreti di ufficio, entrambi in forma aggravata, per due concorsi pubblici per collaboratori e assistenti amministrati che erano stati indetti rispettivamente nel settembre 2019 e nel dicembre 2020. Il giorno dopo aver svolto il concorso, l’8 ottobre dello scorso anno, latelefona a Rainone, che la rassicura: “Lei è ...

