Con la qualificazione alla Champions arriverà anche il rinnovo di Insigne (Di sabato 22 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili investimenti del Napoli nella prossima stagione qualora riesca a conquistare il posto in Champions con la partita di domani sera. Uno dei reparti dove il presidente De Laurentiis è sicuramente meno propenso a investire è quello d’attacco dove l’anno scorso è stato preso Osimhen. uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno. Finora le parti hanno evitato una trattativa vera e propria. La maturazione completa del napoletano, prossimo ai trent’anni, dovrebbe consigliare il Napoli a trovare presto un accordo sul prolungamento. Magari non agli attuali 4,6 milioni netti stagionali, ma a un ingaggio congruo ed equilibrato rispetto all’attuale crisi economica mondiale. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili investimenti del Napoli nella prossima stagione qualora riesca a conquistare il posto incon la partita di domani sera. Uno dei reparti dove il presidente De Laurentiis è sicuramente meno propenso a investire è quello d’attacco dove l’anno scorso è stato preso Osimhen. uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno. Finora le parti hanno evitato una trattativa vera e propria. La maturazione completa del napoletano, prossimo ai trent’anni, dovrebbe consigliare il Napoli a trovare presto un accordo sul prolungamento. Magari non agli attuali 4,6 milioni netti stagionali, ma a un ingaggio congruo ed equilibrato rispetto all’attuale crisi economica mondiale. L'articolo ...

