Come sta Shumacher? Todt vuota il sacco: “Lo vedo 2 volte al mese” (Di sabato 22 maggio 2021) Jean Todt torna a parlare di Michale Schumacher. Il presidente della FIA rivela che vede l’amico ed ex pilota della Ferrati due volte al mese: “Non lo lascio solo”. Michael Schumacher (Getty Images)In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex direttore e amministratore della Ferrari parla di Michael Schumacher. Jean Todt, infatti, rivela: “vedo Michael almeno due volte al mese. Non lo lascio solo. Lui, la moglie Corinna, la famiglia: abbiamo fatto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto fa parte di noi e va avanti”. Il discorso “Schumi” – così Come viene chiamato Schumacher dai tifosi di tutto il mondo, in maniera affettuosa – è uscito in merito a Come vede Todt ... Leggi su chenews (Di sabato 22 maggio 2021) Jeantorna a parlare di Michale Schumacher. Il presidente della FIA rivela che vede l’amico ed ex pilota della Ferrati dueal: “Non lo lascio solo”. Michael Schumacher (Getty Images)In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex direttore e amministratore della Ferrari parla di Michael Schumacher. Jean, infatti, rivela: “Michael almeno dueal. Non lo lascio solo. Lui, la moglie Corinna, la famiglia: abbiamo fatto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto fa parte di noi e va avanti”. Il discorso “Schumi” – cosìviene chiamato Schumacher dai tifosi di tutto il mondo, in maniera affettuosa – è uscito in merito avede...

