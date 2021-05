“Come faccio ora senza di te?”. Lutto per Fabrizio Corona. Il messaggio di dolore dopo aver appreso la notizia (Di sabato 22 maggio 2021) Lutto per Fabrizio Corona. Non trattiene le lacrime l’ex re dei paparazzi afflitto dopo aver appreso la notizia della morte di Severina Panarello. La responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna muore a 58 anni dopo la dura lotta contro una malattia incurabile scoperta lo scorso marzo. Severina ha messo tutta se stessa durante i colloqui con i condannati, tra cui anche nomi illustri. Il messaggio di dolore di Fabrizio Corona è una prova del suo impegno e dedizione. Nella sua carriera ha fatto in modo di prestare sempre grande professionalità e dedizione. Davanti a lei, anche personaggi illustri Come Silvio Berlusconi e appunto Fabrizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021)per. Non trattiene le lacrime l’ex re dei paparazzi afflittoladella morte di Severina Panarello. La responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna muore a 58 annila dura lotta contro una malattia incurabile scoperta lo scorso marzo. Severina ha messo tutta se stessa durante i colloqui con i condannati, tra cui anche nomi illustri. Ildidiè una prova del suo impegno e dedizione. Nella sua carriera ha fatto in modo di prestare sempre grande professionalità e dedizione. Davanti a lei, anche personaggi illustriSilvio Berlusconi e appunto...

LegaSalvini : VACCINO COVID, #SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' - LegaSalvini : VACCINO COVID, SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' IL LEADER DELLA LEGA: 'SPERO DI… - 37Asfalta : Sono come il vetro se cado mi rompo,se mu calpesti ti faccio male???????? - LPincia : RT @Storace: “Faccio come me pare”. #Raggi a #cena con maxi #assembramento - STUPIDVMERY : olivia rodrigo mi ha rotto i coglioni come poche cose basta non ce la faccio più -