Come cambiano le abitudini dei giovani nell'era Covid: boom di cyberbullismo e sexting, tanta solitudine ma anche calo del consumo di alcol e stupefacenti (Di sabato 22 maggio 2021) Ufficio Stampa Velvet Media - Indagine della Fondazione Foresta su Come la pandemia ha cambiato gli stili di vita nei giovani, inchiesta tra cinquemila studenti in Veneto, Campania e Puglia. I risultati: boom del cyberbullismo e del sexting, sempre più incertezza nell'orientamento sessuale, tra i maschi uno su quattro soffre di solitudine e tra le donne una su tre si collega regolarmente sui siti pornografici. Ma si registra anche una drastica riduzione nel consumo di alcolici e stupefacenti.

