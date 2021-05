Colori regioni, il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza (Di sabato 22 maggio 2021) Colori regioni, l’ordinanza di venerdì 21 maggio del ministro Speranza: tutta Italia in ‘zona gialla’. ROMA – Il ministro Speranza ha firmato venerdì 21 maggio l’ordinanza sui nuovi Colori. Come già anticipato dalla riunione della cabina di regia, l’intera Italia è in zona gialla. Anche la Valle d’Aosta, infatti, dopo la valutazione degli ultimi dati è stata ‘retrocessa’ nella fascia con meno restrizioni. Un quadro destinato ancora a migliorare nelle prossime settimane. La prossima ordinanza, infatti, dovrebbe contenere il passaggio di Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia in zona bianca. La mappa dell’Italia dal 24 maggio In attesa dei primi passaggi in zona bianca, l’Italia dal 24 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021), l’di venerdì 21 maggio del: tutta Italia in ‘zona gialla’. ROMA – Ilhavenerdì 21 maggio l’sui nuovi. Come già anticipato dalla riunione della cabina di regia, l’intera Italia è in zona gialla. Anche la Valle d’Aosta, infatti, dopo la valutazione degli ultimi dati è stata ‘retrocessa’ nella fascia con meno restrizioni. Un quadro destinato ancora a migliorare nelle prossime settimane. La prossima, infatti, dovrebbe contenere il passaggio di Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia in zona bianca. La mappa dell’Italia dal 24 maggio In attesa dei primi passaggi in zona bianca, l’Italia dal 24 ...

