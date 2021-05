Classificazione europea per le cure oncologiche | il Santa Maria Nuova tra i migliori 100 ospedali al mondo

(Di sabato 22 maggio 2021) Il riconoscimento era arrivato nel 2011 dal Ministero della Salute, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio di quell'anno, che lo individuava come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere ...

Advertising

sillytanzi : RT @LucaGhirotto: SANTA MARIA NUOVA L’Ospedale di Reggio, tra i 100 migliori al mondo, festeggia i 10 anni come IRCCS - LucaGhirotto : SANTA MARIA NUOVA L’Ospedale di Reggio, tra i 100 migliori al mondo, festeggia i 10 anni come IRCCS… - Vitiello84Tony : @MonicaCirinna @EnricoLetta Sulla base di questa classificazione dell'OCSE, di seguito trovate l'elenco dei paradis… -

Ultime Notizie dalla rete : Classificazione europea

Modena 2000

È di questi giorni, infatti, la conferma della suacome OECI Comprehensive Cancer ...risorse e competenze dei singoli centri per rendere più efficiente e competitiva la ricerca. ...... senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo didelle attività economiche ... nelle more delle valutazioni della Commissionesul piano industriale, è concesso, per l'anno ...Il 2021 si rivela un anno di traguardi importanti per l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia. Sul fronte della ricerca oncologica, l’IRCCS ottiene il massimo livello di accreditamento internazionale pre ...Se l’Ante/Post per la classificazione nelle Top4 della Serie A vede Napoli (1,10 la quota), e Juventus (1,60) favorite sul Milan (1,80), l’incrocio dell’offerta sulle singole partite rafforza il grand ...