Classifica Giro d’Italia 2021 | 3° Caruso | 7° Ciccone Nibali crolla a 14’25” da Bernal

(Di sabato 22 maggio 2021) Oggi, sabato 22 maggio, per l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada è andata in scena la quattordicesima tappa, la tredicesima in linea, con partenza da Cittadella ed arrivo sul Monte Zoncolan dopo 205 km. Si è trattato di una frazione che ha riscritto lagenerale. E’ arrivata la fuga e ad imporsi è stato Lorenzo Fortunato, giunto in solitaria davanti a Jan Tratnik. Terza piazza per Alessandro Covi, mentre il primo degli uomini diè stato proprio la Maglia Rosa, Egan, che ha staccato tutti i diretti rivali ed ha rafforzato la propria leadership. Il gruppo degli uomini diinfatti non è riuscito a rientrare sugli attaccanti di giornata, ma purtroppo per i colori azzurri il primo degli uomini di ...