Cinema, torna l’Ischia Film Festival. In presenza dal 26 giugno al 3 luglio la 19esima edizione (Di sabato 22 maggio 2021) Saranno otto i paesi che si contenderanno il premio per il miglior Film alla 19esima edizione dell’Ischia Film Festival che si terrà in presenza di pubblico e talent dal 26 giugno al 3 luglio sull’isola del Golfo di Napoli covid free. Opere in concorso provenienti da Israele, Francia, Finlandia, Cina, Stati Uniti, Polonia, Portogallo e Italia, che saranno introdotte dal vivo dai registi e dalle loro delegazioni negli spazi della Piazza d’Armi e in quelli suggestivi della Chiesa Barocca del Castello Aragonese di Ischia. “Un ritorno all’internazionalizzazione a cui per causa di forza maggiore abbiamo dovuto rinunciare l’anno scorso”, ha dichiarato entusiasta il direttore del Festival Michelangelo Messina. Sara’ ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Saranno otto i paesi che si contenderanno il premio per il miglioralladelche si terrà indi pubblico e talent dal 26al 3sull’isola del Golfo di Napoli covid free. Opere in concorso provenienti da Israele, Francia, Finlandia, Cina, Stati Uniti, Polonia, Portogallo e Italia, che saranno introdotte dal vivo dai registi e dalle loro delegazioni negli spazi della Piazza d’Armi e in quelli suggestivi della Chiesa Barocca del Castello Aragonese di Ischia. “Un ritorno all’internazionalizzazione a cui per causa di forza maggiore abbiamo dovuto rinunciare l’anno scorso”, ha dichiarato entusiasta il direttore delMichelangelo Messina. Sara’ ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cinema, torna l'Ischia #Film Festival: un'anteprima mondiale e cinque inediti in Italia **… - LuciaMascino : RT @GenovaEventi: Torna il Festival cinematografico Genova Reloaded!??? Dal 24 giugno al 4 luglio 2021 a @Ducale_Genova sono attesi tra gli… - stedn3 : Dal 25 maggio torna il grande cinema al @Museo_MAXXI. Viva #CinemaAlMAXXI! @romacityfest @SapienzaRoma… - monicamanfre : RT @ZalabTV: Molecole di Andrea Segre torna in sala! ??21 maggio alle 20:30 a Torino al @CinemaMassimo con Andrea Segre e Gian Antonio Ste… - PakiRispoli : RT @mrjones1981: Ho intervistato @samuelofficial in occasione dell’uscita di Cinema (feat @francescacheeks): 'Basta sentirci in colpa, vogl… -