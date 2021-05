Cina | due potenti terremoti a poche ore di distanza | tre morti

Advertising

fattoquotidiano : Cina, due forti terremoti in 5 ore. Sisma di magnitudo 7.4 nello Qinghai e scossa 6.1 nello Yunnan con almeno due m… - RaiNews : La scossa più mortale, di magnitudo 6,1, è stata registrata nella provincia montagnosa dello Yunnan - euronewsit : La Cina scossa da due terremoti. Strade e ponti sradicati - bisagnino : Due violenti terremoti scuotono la Cina - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Cina scossa da due terremoti. Strade e ponti sradicati La Cina scossa da… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina due

Un potente terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la regione cinese del Qinghai a poche ore da un'altra scossa di magnitudo 6,4 nello Yunnan, secondo i media di stato. Almeno tre persone sono morte e ......2021 L'imminente fine settimana vedrà un'Italia spaccata in. Da una parte l'anticiclone africano che conquisterà le regioni meridionali, dall'altra il... Read More In Evidenza Terremoto in: ...L’intelligence australiana ha passato otto mesi a cercare modi per rendere le apparecchiature 5G cinesi sicure. Ma è impossibile ...Cittadella e Venezia si giocano tutto in una doppia sfida: ecco le chiavi tattiche dell’incontro e il fattore-playoff. E poi le società a confronto, il dilemma-stadio Penzo, il futuro della vincente ...