Cina | azzerato il personale ecclesiastico della prefettura di Xinxiang | arrestato il vescovo | sette sacerdoti e 10 seminaristi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) In soli due giorni, “quasi tutto ilapostolica diè statocon un’operazione delle forze di poliziaprovincia dell’Hebei”. Lo riferisce AsiaNews ricordando che ieri 21 maggio ” è statoilmonsignor Zhang Weizhu; il giorno prima sono stati arrestatie 10”. “Il 20 maggio, – ricostruisce l’agenzia diretta da padre Cervellera che sta per tornare ad Hong Kong – nel primo pomeriggio almeno 100 poliziottiprovincia dell’Hebei – da Cangzhou, Hejian, e Shaheqiao – hanno circondato l’edificio usato come seminario diocesano a Shaheqiao (Hebei). ...