"Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa" Possibile svolta nel caso Denise Pipitone (Di sabato 22 maggio 2021) Una giornata incredibile quella di venerdì 21 maggio che potrebbe rappresentare una svolta nel caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, tra nuovi elementi e vecchie anomalie. L'auto bruciata Tutto è cominciato nel pomeriggio quando durante la trasmissione di Barbara d'Urso Pomeriggio Cinque pare sia stata ritrovata l'auto, bruciata, utilizzata per trasportare la bimba scomparsa da Mazara del Vallo circa 17 anni fa, e anche se non è stata data ancora nessuna conferma la cosa potrebbe andare a sommarsi alle tante anomalie che da sempre hanno caratterizzato le indagini relative al rapimento. Come è Possibile che quest'auto non sia mai stata rinvenuta prima? Nella serata invece a Quarto Grado altro colpo di scena, come ha affermato la giornalista Ilaria Mura: Si indaga per ...

