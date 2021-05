Advertising

paoloigna1 : Grande vicinanza alla famiglia #Meoni già duramente provata. - teomei : RT @gigasss1: 16 anni fa ci aveva lasciato un grande uomo e un grande motociclista, Fabrizio Meoni, oggi sua figlia 18enne, Chiara, dopo un… - GabrielLurig : RT @gigasss1: 16 anni fa ci aveva lasciato un grande uomo e un grande motociclista, Fabrizio Meoni, oggi sua figlia 18enne, Chiara, dopo un… - Gazzetta_it : È morta Chiara, figlia di Fabrizio #Meoni scomparso nel 2005 alla #Dakar - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chiara Meoni muore a 18 anni: era la figlia di Fabrizio, il campione di moto scomparso nella Dakar 2005 -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Meoni

Se n'è andata in pochi mesi, due giorni dopo essere tornata a casa dall'ospedale Meyer di Firenze, dove era ricoverata da un po' di tempo. E adesso a Castiglion Fiorentino, il paese in provincia di Arezzo dove la ...È scomparsa a soli 18 anni, in seguito a una malattia,, figlia di Fabrizio, il campione di moto morto nel 2005 durante la Parigi - Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte. A dare la notizia della morte della giovane Mario Agnelli, ...È morta a soli 18 anni, in seguito a una malattia, Chiara Meoni, figlia di Fabrizio Meoni, il campione di moto deceduto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte. A dare ...La ragazza aveva 18 anni, era figlia di Fabrizio Meoni, motociclista vincitore di due Dakar e morto in corsa nel 2005. Il funerale domenica 23 maggio a Castiglion Fiorentino ...