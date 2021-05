Chiara | la figlia 18enne del Vip italiano | è appena venuta a mancare

(Di sabato 22 maggio 2021) Il loro ricordo con le foto a fine articolo.Meoni è morta a soli 18 anni. A dare la notizia della morte della giovane è stato Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo), dove vive la famiglia. La vicenda è doppiamente tragica perchéMeoni è ladi Fabrizio Meoni, il campione di moto morto nel 2005 a 48 anni durante la Parigi-Dakar che aveva vinto già per due volte. Il sindaco ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino.è morta a seguito di una malattia. Il funerale si terrà domenica 23 maggio, alle 16, avrà luogo la cerimonia funebre nella chiesa di Rivaio, la chiesa dove Fabrizio aveva fatto il chierichetto e dove venne celebrata la messa funebre per lui. Il re della Dakar e dei rally a lungo percorso morì l'11 gennaio 2005 perdendo il controllo della moto ...

