Chiara Ferragni scatena i suoi followers per invitarli a votare i Maneskin all’Eurovision 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha invitato il suo pubblico a votare i Maneskin, band che rappresenta l’Italia all’Eurovision 2021 Questa sera la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021 e si sono esibiti i Maneskin per rappresentare l’Italia con la loro “Zitti e buoni” a Rotterdam. Poche ore fa, Chiara Ferragni ha invitato i suoi followers a votare per la rock band italiana. Il marito Fedez aveva preannunciato l’intervento della moglie su Instagram così: “Aspettate che mette a letto Vittoria e poi la scateno”. A quel punto, l’imprenditrice digitale ha iniziato a postare un invito nelle sue storie, assieme al marito in modalità toilette. “Votate ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 22 maggio 2021) L’imprenditrice digitaleha invitato il suo pubblico a, band che rappresenta l’ItaliaQuesta sera la finalissima dell’Eurovision Song Conteste si sono esibiti iper rappresentare l’Italia con la loro “Zitti e buoni” a Rotterdam. Poche ore fa,ha invitato iper la rock band italiana. Il marito Fedez aveva preannunciato l’intervento della moglie su Instagram così: “Aspettate che mette a letto Vittoria e poi la scateno”. A quel punto, l’imprenditrice digitale ha iniziato a postare un invito nelle sue storie, assieme al marito in modalità toilette. “Votate ...

Advertising

trash_italiano : RAGAZZI LA VEDO NERISSIMA. UN COMPLOTTO. ORMAI CONFIDIAMO SOLO IN CHIARA FERRAGNI CON I VOTI DAI CITTADINI EUROPEI. #EscIta #Eurovision - MarioManca : Una stories di Chiara Ferragni e magari ci riprendiamo l'#Eurovision dopo 30 anni. - MarioManca : Chiara Ferragni, fai il tuo dovere ???? #Maneskin #Eurovision - paynethetic : RT @trash_italiano: RAGAZZI LA VEDO NERISSIMA. UN COMPLOTTO. ORMAI CONFIDIAMO SOLO IN CHIARA FERRAGNI CON I VOTI DAI CITTADINI EUROPEI. #Es… - castielsgracex : RT @vitaparanoiiaa: NO ALLORA QUA CI STANNO TRADENDO TUTTI, CI TOCCA SPERARE NEI VOTI DI TUTTI I FOLLOWER DI CHIARA FERRAGNI QUA #ESCita #… -