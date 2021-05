Chi sono i figli di Albano e Romina Power: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. (Di sabato 22 maggio 2021) Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie dello spettacolo più amate in Italia e nel mondo: dal loro matrimonio hanno avuto 4 figli ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, ecco chi sono. Romina Power e Albano Carrisi si sono sposati Il 26 luglio 1970, il loro matrimonio è durato 29 anni, la coppia si è separata legalmente nel febbraio del 1999. Insieme hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, ecco chi sono Ylenia Carrisi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021)Carrisi estati una delle coppie dello spettacolo più amate in Italia e nel mondo: dal loro matrimonio hanno avuto 4ovveroJr, ecco chiCarrisi sisposati Il 26 luglio 1970, il loro matrimonio è durato 29 anni, la coppia si è separata legalmente nel febbraio del 1999. Insieme hanno avuto quattroJr, ecco chiCarrisi ...

Advertising

Inter : ?? | #TOTS @RomeluLukaku9, Lautaro Martinez, @Stefandevrij & Milan Skriniar sono ufficialmente nel #TOTS di… - borghi_claudio : @EnricoBorghi1 @AugustoMinzolin @EnricoLetta E pensa te che queste belle cose sono avvenute con voi praticamente fi… - DantiNicola : Non posso che unirmi al coro di chi in queste ore ha lanciato l'hashtag #GraciasLuna. Perché in questo abbraccio di… - marcoranieri72 : RT @milaunicoamore: Le persone più incantevoli al mondo, hanno sempre un vissuto complesso. Sono spesso le più difficili , ma anche quelle… - winterrsvldier : se vi dico chi sono i miei personaggi preferiti di grey’s anatomy vi mettete a ridere -