Chi sono Chiara Frigerio e Andrea Roscini, architetti di 23Bassi (Di sabato 22 maggio 2021) Lo studio di architettura 23Bassi è affermato nella galassia dell’interior design: scopriamo chi sono e tutto quello che si sa della loro storia! Diversi professionisti al servizio dell’architettura e dell’interior design fanno parte del famoso studio 23Bassi di Milano, fucina di bellezze e idee originali che coniugano passione, precisione e sperimentazione. Da anni nome di punta nel settore, si occupano di creare soluzioni per ogni esigenza. Scopriamo la loro storia, dalle origini a chi ne fa parte… Chi sono Chiara Frigerio e Andrea Roscini di 23Bassi 23Bassi e è un famoso studio di architettura e interior design con sede a Milano, e da anni si occupa di ristrutturazioni e arredamento. Al suo interno si ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021) Lo studio di architetturaè affermato nella galassia dell’interior design: scopriamo chie tutto quello che si sa della loro storia! Diversi professionisti al servizio dell’architettura e dell’interior design fanno parte del famoso studiodi Milano, fucina di bellezze e idee originali che coniugano passione, precisione e sperimentazione. Da anni nome di punta nel settore, si occupano di creare soluzioni per ogni esigenza. Scopriamo la loro storia, dalle origini a chi ne fa parte… Chidie è un famoso studio di architettura e interior design con sede a Milano, e da anni si occupa di ristrutturazioni e arredamento. Al suo interno si ...

Advertising

Inter : ?? | #TOTS @RomeluLukaku9, Lautaro Martinez, @Stefandevrij & Milan Skriniar sono ufficialmente nel #TOTS di… - borghi_claudio : @EnricoBorghi1 @AugustoMinzolin @EnricoLetta E pensa te che queste belle cose sono avvenute con voi praticamente fi… - DantiNicola : Non posso che unirmi al coro di chi in queste ore ha lanciato l'hashtag #GraciasLuna. Perché in questo abbraccio di… - alsomott : RT @holdmeniallxs: x:'chi sono i tuoi comfort characters?' io:'wanda e bucky principalmente' x:'... stai bene?' io:'no' - mandyislnfIames : Faceva caldo, quindi sono uscita in canotta e pantaloncini. Un vecchio disgustoso ha iniziato a fare apprezzamenti,… -