Chi lo ha detto che per mantenersi in salute bisogna necessariamente fare sacrifici a tavola? Provare per credere (Di sabato 22 maggio 2021) Risotto alle ortiche con agretti e limone. Ricetta di Anna Villarini, foto di Laura Spinelli, tratte da “La dieta totale”, Cairo editore. INGREDIENTI X 4: 320 g di riso integrale (a grana tonda)1 piccola cipolla nuova2 mazzi di ortica (300-400 g)brodo vegetale senza sale olio extravergine di olivagomasio o “sale” di sedano. Procedimento Mondate le ortiche tenendo le foglie tenere ed eliminando i gambi e le foglie più coriacee (proteggetevi le mani con dei guanti da cucina). Sbollentatele 1 minuto in acqua bollente non salata, scolatele con la schiumarola, tenete da parte alcune cimette per guarnire. Cuocete il riso nell’acqua bollente di cottura delle ortiche per 30 minuti, scolatelo e tenete da parte una tazza della sua acqua di cottura. Frullate le ortiche con l’acqua del riso, fino ad avere una crema fine e omogenea. Affettate la cipolla, stufatela in una casseruola ... Leggi su iodonna (Di sabato 22 maggio 2021) Risotto alle ortiche con agretti e limone. Ricetta di Anna Villarini, foto di Laura Spinelli, tratte da “La dieta totale”, Cairo editore. INGREDIENTI X 4: 320 g di riso integrale (a grana tonda)1 piccola cipolla nuova2 mazzi di ortica (300-400 g)brodo vegetale senza sale olio extravergine di olivagomasio o “sale” di sedano. Procedimento Mondate le ortiche tenendo le foglie tenere ed eliminando i gambi e le foglie più coriacee (proteggetevi le mani con dei guanti da cucina). Sbollentatele 1 minuto in acqua bollente non salata, scolatele con la schiumarola, tenete da parte alcune cimette per guarnire. Cuocete il riso nell’acqua bollente di cottura delle ortiche per 30 minuti, scolatelo e tenete da parte una tazza della sua acqua di cottura. Frullate le ortiche con l’acqua del riso, fino ad avere una crema fine e omogenea. Affettate la cipolla, stufatela in una casseruola ...

Advertising

RaiNews : 'Mi permetto di domandare, ma con i #vaccini di chi vi impegnate a vaccinare tutti quanti visto che non abbiamo i v… - borghi_claudio : Quiz della sera. Chi ha detto questa lieve imprecisione? (Notare, dietro queste lievi imprecisioni ascoltate da Spe… - giroditalia : ??? Who says intermediate sprints are boring? ??? Chi ha detto che gli sprint intermedi sono noiosi? #Giro - gpellarin84 : RT @OGiannino: Il min.Orlando ha preso in giro tutti, per settimane ha detto che da luglio stpp licenziamenti cadeva per chi tornava a CIG… - _totravel_ : RT @hugmebutch: Sono andata in casa di riposo a trovare i miei nonni e ho detto a mia nonna: 'Ma lo sai che oggi faccio 24 anni? Me li fai… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi detto Perché ho scritto 'La Bibbia Nuda', con Mauro Biglino ... ma sempre con quel suo sorriso disarmante: quello di chi sa di avere ragione, e ha deciso che ... Ci hanno detto che sono stati i russi a far vincere Trump nel 2016, e che è colpa nostra - non del Sole -...

Criptovalute, il fisco americano vuole i dati Giovedì anche il capo della Federal Reserve Jerome Powell ha detto la sua in merito al Bitcoin and ... Chi detiene criptovalute in un circuito nazionale non deve dichiarare nulla al fisco. Da dichiarare,...

Isola dei Famosi: il primo finalista è Andrea Cerioli, eliminata Rosaria. In nomination? IL GIORNO Ho raccontato la morte di un padre (il mio) perché anche gli orfani hanno diritto alla felicità Nell’agosto del 1961 una barca affondò al largo della Svezia, fra le otto vittime Bernt Larsson. “Rimasi a terra e mi salvai, non ho mai pianto per lui ma dopo sessant’anni ricostruisco la sua storia” ...

... ma sempre con quel suo sorriso disarmante: quello disa di avere ragione, e ha deciso che ... Ci hannoche sono stati i russi a far vincere Trump nel 2016, e che è colpa nostra - non del Sole -...Giovedì anche il capo della Federal Reserve Jerome Powell hala sua in merito al Bitcoin and ...detiene criptovalute in un circuito nazionale non deve dichiarare nulla al fisco. Da dichiarare,...Nell’agosto del 1961 una barca affondò al largo della Svezia, fra le otto vittime Bernt Larsson. “Rimasi a terra e mi salvai, non ho mai pianto per lui ma dopo sessant’anni ricostruisco la sua storia” ...