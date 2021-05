Chi era Giuliano Gemma, il padre di Vera Gemma e il tragico incidente (Di sabato 22 maggio 2021) Giuliano Gemma, padre di Vera Gemma, una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è stato un attore cult degli spaghetti western. Nato a Roma il 2 settembre 1938, si appassionò da adolescente allo sport, specialmente la boxe, che lo portò a fare amicizia con il pugile Nino Benvenuti, ma anche al cinema grazie al padre Domenico, segretario di produzione a Cinecittà, e al suo idolo Burt Lancaster.La carriera in questo settore cominciò come stunt-man, per poi riuscire a ricoprire piccoli ruoli tra cui quello di un centurione in Ben Hur che lo lanciò definitivamente nel mondo del cinema. Fu grazie agli spaghetti western che divenne un vero e proprio divo: recitò per Sergio Corbucci, ma anche per Luchino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)di, una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è stato un attore cult degli spaghetti western. Nato a Roma il 2 settembre 1938, si appassionò da adolescente allo sport, specialmente la boxe, che lo portò a fare amicizia con il pugile Nino Benvenuti, ma anche al cinema grazie alDomenico, segretario di produzione a Cinecittà, e al suo idolo Burt Lancaster.La carriera in questo settore cominciò come stunt-man, per poi riuscire a ricoprire piccoli ruoli tra cui quello di un centurione in Ben Hur che lo lanciò definitivamente nel mondo del cinema. Fu grazie agli spaghetti western che divenne un vero e proprio divo: recitò per Sergio Corbucci, ma anche per Luchino ...

Advertising

Rinaldi_euro : Guardate un po’ chi c’era zitto zitto oggi a Bruxelles? Ricevuto al pari di un Capo di Stato e non come segretario… - pianetagenoa : TUTTOSPORT - Nel nome del Prof, ecco chi era Scoglio - - ZZiliani : #Ronaldo non espulso. Sapete chi arbitrava? #Calvarese. E sapete chi c’era al @VAR? #Chiffi. Che domani sarà al VA… - Lucia1316171 : @LaMarchesina__ @MARAZ3LDA Il fatto che tu abbia capito subito chi era 'il deficente'ti rende definitivamente la mi… - Calboniluciano : @micheleboldrin @gianner @Marietto151 @SignorErnesto @fabiopirola83 @emmevilla ‘l’accusa si riduce alla scarsa effi… -