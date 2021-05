Chi è Filippo Bologni, il fidanzato di Gessica Notaro (Di sabato 22 maggio 2021) Filippo Bologni è il fidanzato di Gessica Notaro, l’ex Miss Italia che ha ritrovato il sorriso tra le braccia del campione di equitazione. Un nuovo amore per la cantante e ballerina vittima di una terribile aggressione da parte dell’ex fidanzato Edson Tavares che, nella notte del 10 gennaio 2017 a Rimini, le ha gettato dell’acido in pieno volto. Un momento terribile della sua vita che l’ha segnata dentro e fuori. Per fortuna dopo tanto dolore la ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ritrovato l’amore tra le braccia di Filippo come ha raccontato sui social: “sono felice, sì. Sono davvero molto felice con Filippo. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita”. La presentazione “ufficiale” del nuovo fidanzato è avvenuta sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)è ildi, l’ex Miss Italia che ha ritrovato il sorriso tra le braccia del campione di equitazione. Un nuovo amore per la cantante e ballerina vittima di una terribile aggressione da parte dell’exEdson Tavares che, nella notte del 10 gennaio 2017 a Rimini, le ha gettato dell’acido in pieno volto. Un momento terribile della sua vita che l’ha segnata dentro e fuori. Per fortuna dopo tanto dolore la ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ritrovato l’amore tra le braccia dicome ha raccontato sui social: “sono felice, sì. Sono davvero molto felice con. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita”. La presentazione “ufficiale” del nuovoè avvenuta sui ...

