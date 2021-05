Cher | un film sulla sua vita dagli autori di «Mamma Mia»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 maggio 2021) La conferma è arrivata dalla stessa Cher. Un film biografico, che racconti la straordinaria vita dell’artista, dentro e fuori la musica, è in lavorazione alla Universal, dove ad occuparsene è il team di Mamma Mia. La pellicola, a oggi senza un titolo, non ha una trama nota. Cher, che nel 1987 ha vinto un Oscar come miglior attrice protagonista, con Stregata dalla luna, si è limitata a restituire con entusiasmo la notizia. «Eric Roth ne scriverà la sceneggiatura, lui che si è occupato tra gli altri di Forrest Gump e A star is born», ha compulsato online la cantante, riempiendo di punti esclamativi il suo tweet di festa. https://twitter.com/cher/status/1395141587127070720