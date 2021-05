“Che emozione!”. Eleonora Daniele battezza la figlia Carlotta e Mara Venier è la madrina (Di sabato 22 maggio 2021) Giornata impossibile da dimenticare per Eleonora Daniele e anche per Mara Venier. Si è infatti concretizzato un avvenimento atteso da tantissimi giorni, infatti erano stati fatti degli annunci recentemente. La bella notizia ha riguardato la figlia della conduttrice di ‘Storie Italiane’, Carlotta, che ha raggiunto quasi l’anno di vita ed è già stata protagonista di un evento molto suggestivo. A condividere la gioia è stata la presentatrice di ‘Domenica In’, che ha postato una foto molto emblematica. Un po’ di tempo fa Eleonora Daniele aveva dichiarato sulla collega ed amica: “Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Giornata impossibile da dimenticare pere anche per. Si è infatti concretizzato un avvenimento atteso da tantissimi giorni, infatti erano stati fatti degli annunci recentemente. La bella notizia ha riguardato ladella conduttrice di ‘Storie Italiane’,, che ha raggiunto quasi l’anno di vita ed è già stata protagonista di un evento molto suggestivo. A condividere la gioia è stata la presentatrice di ‘Domenica In’, che ha postato una foto molto emblematica. Un po’ di tempo faaveva dichiarato sulla collega ed amica: “Con, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di ...

