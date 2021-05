"Che bisogno c'è ancora?". La tremenda gaffe di Carlo Conti: Al Bano e Romina raggelanti (Di sabato 22 maggio 2021) Carlo Conti ci riprova: su Rai1 in prima serata a Top 10 chiede il bacio ad Al Bano Carrisi e Romina Power, ma tutto si trasforma in una gaffe. Nessuno scoop. Nessuna novità. Era accaduto già a Sanremo, qualche anno fa. Adesso accade in prima serata su Rai1, ma Carrisi non cede e non bacia la sua ex moglie (per rispetto di Loredana Lecciso e dei suoi figli). Insomma, un numero da circo che non riesce affatto. Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Al Bano, la Lecciso ha pubblicato una foto al risveglio con Carrisi. E la Power ha risposto con un'altra foto datata: uno scatto degli anni Settanta, quando erano felici e innamorati. Passato. È solo il passato. Da 20 anni nella vita di Al Bano c'è la Lecciso. "Il regalo più bello sarebbe che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)ci riprova: su Rai1 in prima serata a Top 10 chiede il bacio ad AlCarrisi ePower, ma tutto si trasforma in una. Nessuno scoop. Nessuna novità. Era accaduto già a Sanremo, qualche anno fa. Adesso accade in prima serata su Rai1, ma Carrisi non cede e non bacia la sua ex moglie (per rispetto di Loredana Lecciso e dei suoi figli). Insomma, un numero da circo che non riesce affatto. Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Al, la Lecciso ha pubblicato una foto al risveglio con Carrisi. E la Power ha risposto con un'altra foto datata: uno scatto degli anni Settanta, quando erano felici e innamorati. Passato. È solo il passato. Da 20 anni nella vita di Alc'è la Lecciso. "Il regalo più bello sarebbe che ...

