Cerri: «Abbiamo fatto tanti errori in stagione, ne abbiamo parlato in spogliatoio» (Di sabato 22 maggio 2021) Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa: le sue parole Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole. «Di errori ce ne sono stati, non credo che sia il momento di elencarli tutti. Lo abbiamo già fatto in spogliatoio e speriamo di non commetterne più in futuro. I capelli biondi? Ho perso una scommessa, ma centrava la salvezza e quindi sono contento di averla persa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Alberto, attaccante del Cagliari, haai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa: le sue parole Alberto, attaccante del Cagliari, haai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole. «Dice ne sono stati, non credo che sia il momento di elencarli tutti. Logiàine speriamo di non commetterne più in futuro. I capelli biondi? Ho perso una scommessa, ma centrava la salvezza e quindi sono contento di averla persa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

