Centro ittico non a norma, 2 tonnellate di prodotti sotto sequestro e sanzioni per 26mila euro (Di sabato 22 maggio 2021) Un importante Centro ittico nel Comune di Sorrento, dotato di vasche per la stabulazione di mitili e specializzato nella fornitura a mezzo catering di diverse strutture alberghiere e ristoranti della penisola e delle isole campane, è stato oggetto di attività di verifica amministrativa e controllo sulla tracciabilità e qualità dei prodotti ittici. Le operazioni, a cui hanno partecipato il Centro Controllo Area Pesca della Direziona Marittima di Napoli e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, gli Ispettori pesca della Guardia Costiera stabbiese, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato Nazionale del Lavoro di Napoli e personale dell’Icqrf del Mipaaf, hanno portato al sequestro di oltre 2 tonnellate di prodotti ittici e a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Un importantenel Comune di Sorrento, dotato di vasche per la stabulazione di mitili e specializzato nella fornitura a mezzo catering di diverse strutture alberghiere e ristoranti della penisola e delle isole campane, è stato oggetto di attività di verifica amministrativa e controllo sulla tracciabilità e qualità deiittici. Le operazioni, a cui hanno partecipato ilControllo Area Pesca della Direziona Marittima di Napoli e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, gli Ispettori pesca della Guardia Costiera stabbiese, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato Nazionale del Lavoro di Napoli e personale dell’Icqrf del Mipaaf, hanno portato aldi oltre 2diittici e a ...

