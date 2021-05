Centri estivi, le linee guida del governo: referente Covid, posate monouso, mascherine ai bambini dai 6 anni e registri presenze (Di sabato 22 maggio 2021) La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra per la famiglia Elena Bonetti segna un altro importante passo in avanti per la bella stagione alle porte. I Centri estivi potranno infatti riaprire con precise linee guida anti Covid, mirate a una ripresa delle attività per bambini e ragazzi nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Il documento firmato dai due esponenti del governo stabilisce l’obbligo di mascherine per i gestori dei Centri ma anche per tutti i bambini sopra i 6 anni, a cui dovrà essere misurata quotidianamente la temperatura. Obbligatoria anche la presenza di un registro che possa tenere conto dei partecipanti alle attività e garantire ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra per la famiglia Elena Bonetti segna un altro importante passo in avanti per la bella stagione alle porte. Ipotranno infatti riaprire con preciseanti, mirate a una ripresa delle attività pere ragazzi nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Il documento firmato dai due esponenti delstabilisce l’obbligo diper i gestori deima anche per tutti isopra i 6, a cui dovrà essere misurata quotidianamente la temperatura. Obbligatoria anche la presenza di un registro che possa tenere conto dei partecipanti alle attività e garantire ...

