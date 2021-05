Centri estivi 2021: ecco le linee guida del governo per i gestori e le famiglie (Di sabato 22 maggio 2021) L’ordinanza firmata dai ministri Speranza e Bonetti contiene le regole per le attività ricreative di associazioni, parrocchie, scuole all’aperto e al chiuso Leggi su corriere (Di sabato 22 maggio 2021) L’ordinanza firmata dai ministri Speranza e Bonetti contiene le regole per le attività ricreative di associazioni, parrocchie, scuole all’aperto e al chiuso

Advertising

Agenzia_Ansa : Dalle mascherine alle posate monouso, le regole per i centri estivi. Valgono per enti, parrocchie, palestre, nido.… - MediasetTgcom24 : Registri presenze e obbligo di mascherine, le linee dei centri estivi #coronavirus - elenabonetti : Per i centri estivi ho chiesto un rifinanziamento. E metteremo a bando risorse per il Terzo settore per progetti in… - zazoomblog : Centri estivi le linee guida: mascherine obbligatorie per operatori e bambini sopra i sei anni e spazi per la quara… - mattinodipadova : RT @PCagnan: Le linee guida per i Centri estivi: attività da organizzare in «bolle». Il documento completo -