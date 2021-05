Cecilia Rodriguez pensa a Ignazio Moser: “quante cose da raccontarti” (Di sabato 22 maggio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la sua dolce metà è in Honduras e Cecilia Rodriguez avverte la sua mancanza tra lavoro e la sua dolcissima Aspirina Cecilia Rodriguez è sola con i suoi mille progetti e sente la mancanza della sua dolce metà: Ignazio Moser che si trova in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi. Nelle sue storie Instagram la modella ha condiviso alcuni momenti di Ignazio al surviving game commentandoli con parole d’amore. Il suo uomo è entrato in gioco il 29 aprile e sta facendo un ottimo percorso all’Isola facendosi apprezzare sempre di più non solo dai suoi compagni ma soprattutto dal pubblico. Leggi anche–> Cecilia Rodriguez svela: “Mi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 maggio 2021): la sua dolce metà è in Honduras eavverte la sua mancanza tra lavoro e la sua dolcissima Aspirinaè sola con i suoi mille progetti e sente la mancanza della sua dolce metà:che si trova in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi. Nelle sue storie Instagram la modella ha condiviso alcuni momenti dial surviving game commentandoli con parole d’amore. Il suo uomo è entrato in gioco il 29 aprile e sta facendo un ottimo percorso all’Isola facendosi apprezzare sempre di più non solo dai suoi compagni ma soprattutto dal pubblico. Leggi anche–>svela: “Mi ...

Advertising

RegalinoV : Pony tail: con la coda di Cecilia Rodriguez è già estate - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Tanti ospiti incredibili e puro divertimento: tutto questo è #IsolaParty! ?? Recupera la puntata in streaming! https://t.… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez che dedica per il suo Ignazio Moser: “Vorrei averti così vicino... - #Cecilia #Rodriguez #dedica… - MediasetPlay : Tanti ospiti incredibili e puro divertimento: tutto questo è #IsolaParty! ?? Recupera la puntata in streaming! - Kalo9603 : Ciao mamma, sono anche su Mediaset #Isola #IsolaParty -