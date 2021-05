Cecilia Rodriguez | che dedica per il suo Ignazio Moser | “Vorrei averti così vicino

Advertising

MediasetPlay : Tanti ospiti incredibili e puro divertimento: tutto questo è #IsolaParty! ?? Recupera la puntata in streaming! - Kalo9603 : Ciao mamma, sono anche su Mediaset #Isola #IsolaParty - alevale91 : @PRATIMANUELA @dobrevsunicorns @GiuliaSalemi93 Ahahahha... allora Cecilia Rodriguez e Andrea damante nn dovrebbero… - mia_esposit : RT @MediasetPlay: Stasera a #IsolaParty ci saranno Manuela Ferrera e Cecilia Rodriguez mentre commentano la diretta Amedeo Preziosi e la se… - Cosmopolitan_IT : Il tutorial per la coda di Cecilia Rodriguez all'Isola dei Famosi #Isola #CeciliaRodriguez -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

GUARDA QUI>>> "Vorrei averti qui"non resiste, i fan la consolano " FOTO Valentina Muntoni: sguardo ammiccante - FOTO GUARDA QUI>>> "I Fatti Vostri" l'annuncio a sorpresa della ...non vede l'ora di riabbracciare l'amore della sua vita. Da quando sono fidanzati non sono mai stati così lontani I giorni passano e la finale dell 'Isola dei famosi è sempre più ...Con questo messaggio romantico su Instagram, Cecilia Rodriguez ha dedicato un pensiero a Ignazio Moser, ora all'Isola dei Famosi ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la dedica per il compagno fa commuovere il web: "Vorrei tanto..." parole dolcissime sui social.