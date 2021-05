"C'è il primo accordo": dove si potrà fare il vaccino in vacanza (Di sabato 22 maggio 2021) Piemonte e Liguria hanno concluso l'accordo interregionale per il vaccino in vacanza: il protocollo inviato al generale Figliuolo Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Piemonte e Liguria hanno concluso l'interregionale per ilin: il protocollo inviato al generale Figliuolo

Advertising

ZZiliani : #Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (… - peppeprovenzano : Giusto l’appello di Prodi e Visco per un accordo mondiale sulla tassazione delle multinazionali. @JoeBiden è in cam… - Agenzia_Ansa : È il cuore di un giovane di 17 anni il primo organo donato dalla Romania e trapiantato in Italia grazie all'accordo… - FormulaHumor : Avevo fatto un accordo con Dennis, perchè non potevi tenere i trofei no? Gli ho detto 'voglio tenere il primo trofe… - serenel14278447 : Visco: “Bene colpire i ricchi. L’impianto attuale non sta in piedi, ma ai giovani non servono regali”. Sono d'accor… -