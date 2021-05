Castel Volturno, Open day con il vaccino di AstraZeneca (Di sabato 22 maggio 2021) È tutto pronto per l’Open Day di Castel Volturno, a Caserta. Il comune ha informato i propri cittadini che domani, 23 maggio, dalle ore 9.30 alle 19, presso il poliambulatorio di Castel Volturno a via Marino di Marzano, sarà somministrato il vaccino AstraZeneca a tutti i residenti tra i 50 e i 79 anni. Castel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 22 maggio 2021) È tutto pronto per l’Day di, a Caserta. Il comune ha informato i propri cittadini che domani, 23 maggio, dalle ore 9.30 alle 19, presso il poliambulatorio dia via Marino di Marzano, sarà somministrato ila tutti i residenti tra i 50 e i 79 anni.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitsport : Castel Volturno, il report del club: personalizzato in campo per Koulibaly - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Napoli, auguri speciali dalla Polonia a Castel Volturno per Zielinski - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Napoli, auguri speciali dalla Polonia a Castel Volturno per Zielinski - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SLIDE NM - Napoli, auguri speciali dalla Polonia a Castel Volturno per Zielinski - apetrazzuolo : FOTO SLIDE NM - Napoli, auguri speciali dalla Polonia a Castel Volturno per Zielinski -