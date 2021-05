Cassano a Guardiola: “Lukaku uno scarpone come Ventola” (Di sabato 22 maggio 2021) Pensieri e tanti contenuti nella puntata speciale della Bobo TV con Pep Guardiola. Ma anche le solite risate con Vieri, Ventola, Adani e Cassano protagonisti. Proprio l’ex Roma ha scherzato con il tecnico del Manchester City, ex compagno di squadra in giallorosso. Nel mirino di Fantantonio il solito Romelu Lukaku, su imbeccata di Ventola: “Pep, Cassano mi ha detto che se prendi Lukaku in una delle tue squadre, se ne va dalla Bobo Tv“, ha detto. Pronta la risposta di Cassano: “Ti piace perché era uno scarpone come te”. Sono ventitré i gol in campionato del belga dell’Inter in 35 presenze in una stagione chiusa con la vittoria dello Scudetto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Pensieri e tanti contenuti nella puntata speciale della Bobo TV con Pep. Ma anche le solite risate con Vieri,, Adani eprotagonisti. Proprio l’ex Roma ha scherzato con il tecnico del Manchester City, ex compagno di squadra in giallorosso. Nel mirino di Fantantonio il solito Romelu, su imbeccata di: “Pep,mi ha detto che se prendiin una delle tue squadre, se ne va dalla Bobo Tv“, ha detto. Pronta la risposta di: “Ti piace perché era unote”. Sono ventitré i gol in campionato del belga dell’Inter in 35 presenze in una stagione chiusa con la vittoria dello Scudetto. SportFace.

Advertising

Domelol96 : RT @NaiveLeftist: Il fatto che Guardiola sia costretto a rispondere alle domande di Cassano e Adani è un crimine contro l'umanità - Arianna_82_ : RT @sportface2016: #Cassano a #Guardiola: 'Lukaku uno scarpone come Ventola' - tomche97 : Spunti interessantissimi dalle parole di Guardiola e retroscena molto belli. Non cambio giudizio sulla boboTV: Guar… - NaiveLeftist : Il fatto che Guardiola sia costretto a rispondere alle domande di Cassano e Adani è un crimine contro l'umanità - TuLoSaioNo : RT @sportface2016: #Cassano a #Guardiola: 'Lukaku uno scarpone come Ventola' -