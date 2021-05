Caso Diana | l’ex direttore della Bbc si dimette dalla presidenza della National Gallery | «Dispiaciuto per gli eventi di 25 anni fa»

(Di sabato 22 maggio 2021) Tony Hall, exgeneraleBbc, ha rassegnato le dimissioni da presidentedi Londra sulla scia delle proteste e accuse scaturiterecente inchiesta sulla storica intervista del 1995 alla principessa, che fu ottenuta dal giornalista Martin Bashir mediante «metodi ingannevoli». Secondo l’indagine condotta dalgiudiceCorte Suprema, Lord Dyson, Bashir produsse falsi documenti per aizzare la principessa contro la famiglia reale inglese, ottenendo successivamente l’intervista in cui Lady D. parlò dei tradimenti del principe Carlo e dei difficili rapporti all’internoRoyal Family. Lord Hall, ...

19.08, dimissioni ex direttore Bbc Il presidente della National Gallery londinese Lord Hall si è dimesso dal suo incarico in conseguenza delle rivelazioni sull' intervista della Bbc a Lady...Ora il fratello di, Lord Spencer ha rivelato lo scandalo che scuote la TV pubblica, ma lo ... Se poi facessimo una detrazione degli utili delle TV private per ognidi disinformazione, queste ...Lord Hall era all' epoca direttore generale della Bbc. All'epoca dell'intervista il giornalista Martin Bashir ottenne l'intervistascoop utilizzando documenti falsi per raggirare Lady Diana. Hall nel d ...“Tutti facevamo parte del sistema che ha distrutto la principessa Diana perché quando si tratta di disgrazie reali e dolore questo fa vendere di più” Lo afferma il Guardian in un lungo editoriale dedi ...