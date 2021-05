Caso Denise Pipitone, torna a parlare Piera Maggio: le dichiarazioni dopo l’iscrizione di Anna Corona nel registro degli indagati (Di sabato 22 maggio 2021) Foto di Mike Palazzotto / Ansa torna a parlare Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone: le sue dichiarazioni arrivano dopo l’iscrizione di Anna Corona nel registro degli indagati Nella serata di ieri la trasmissione ‘Quarto Grado’, andata in onda su Rete 4, ha lanciato una clamorosa esclusiva: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per il Caso riguardante la scomparsa di Denise Pipitone. La Procura di Marsala non ha ancora confermato, ma sembra chiara l’intenzione ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Foto di Mike Palazzotto / Ansa, mamma di: le suearrivanodinelNella serata di ieri la trasmissione ‘Quarto Grado’, andata in onda su Rete 4, ha lanciato una clamorosa esclusiva:e Giuseppe Della Chiave sarebbero stati iscritti nelper ilriguardante la scomparsa di. La Procura di Marsala non ha ancora confermato, ma sembra chiara l’intenzione ...

