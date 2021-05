Carnevali su Boga: “Non si muove per meno di 40 milioni, il calciatore non è in vendita” (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il recente annuncio da parte di Jeremie Boga che, attraverso un’intervista rilasciata a l’Equipe, aveva manifestato la propria volontà di lasciare il Sassuolo al termine della stagione, quest’oggi, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali ha dichiarato di non voler assolutamente svendere il proprio calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il recente annuncio da parte di Jeremieche, attraverso un’intervista rilasciata a l’Equipe, aveva manifestato la propria volontà di lasciare il Sassuolo al termine della stagione, quest’oggi, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giovanniha dichiarato di non voler assolutamente svendere il proprio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Il giocatore non siperdi 40e visto che non sono arrivate offerte così formulate,non è in”.

