(Di sabato 22 maggio 2021) Esce l’albumdelsiciliano, Non so se posso. Ecco ladele il significato delle canzonil’albumNon so se posso, delsiciliano: “Questoè arrivare in punta di piedi; è come bussare per entrare; è chiedere permesso”. Ilè costituito da 9 tracce a cui hanno collaborato Manfredi Tumminello (chitarre e basso) e Manfredi Caputo (percussioni). L’album è stato prodotto da Massimo Scalici. Il lavoro, provocatorio e ironico, racchiude la sua vita, i sentimenti e le sfaccettature di un animo alla ricerca di un senso. “Un senso tra ragione e sentimento, tra realtà e ...

Lopinionista : Carmelo Piraino, pubblicato il disco d’esordio del cantautore: la tracklist [VIDEO] - OltreleColonne : “Non so se posso”, album d’esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino - giornalemionews : “Non so se posso”, album d’esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino. - StanzaBalocchi : “Non so se posso” è l’album d’esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino - effe_news : Oggi esce “Non so se posso”, album d’esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino -

Ultime Notizie dalla rete : Carmelo Piraino

EcodiSicilia

Pubblicato l'album d'esordio Non so se posso , del cantautore siciliano: 'Questo disco è arrivare in punta di piedi; è come bussare per entrare; è chiedere permesso' . Il disco è costituito da 9 tracce a cui hanno collaborato Manfredi Tumminello (...in uscita oggi il primo album di, cantautore siciliano. Nel suo "Non so se posso" ha inserito 9 brani che racchiudono tutte le sfaccettature di un animo che cerca di trovare un senso tra ragione e sentimento, tra ...Esce l'album d'esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino, Non so se posso. Ecco la tracklist del disco e il significato delle canzoni ...Album d’esordio del cantautore siciliano Carmelo Piraino: 'Non so se posso'. "Questo disco -sottolinea l'artista- è arrivare in punta di piedi, è come bussare per entrare, è chiedere permesso". Un eso ...